Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.09.2020)

17 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Каждая горошина – это настоящая квинтэссенция таблицы Менделеева, настолько разнообразен ее состав и высокая пищевая ценность. Какой горох полезнее – свежий, замороженный или консервированный? Для чего предназначены сухой, мозговой и сахарный горох и чем один вид отличается от другого? Как выбрать качественный продукт без жучков и червячков? Чем полезен микрогрин? И какие необычные блюда можно приготовить из этой бобовой культуры? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 17.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.