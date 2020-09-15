Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)

18 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Курятина содержит больше белков, чем любой другой вид мяса, при этом жиров в ней – до 10%. Благодаря этому наш организм получает незаменимые аминокислоты и способен синтезировать гормон радости – серотонин. Чем еще полезно мясо курицы? С чем врачи не советуют его употреблять? Как выбрать качественное куриное мясо? Сколько надо варить бульон из курицы, чтобы он получился вкусным? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.

Новый выпуск Полезной программы от 18.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.