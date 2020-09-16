Говорит Украина: ногти красит - дырка в голове беспокоит: кто виноват (эфир от 16.09.2020)

16 сентября 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: ногти красит - дырка в голове беспокоит: кто виноват (эфир от 16.09.2020)
Говорит Украина: ногти красит - дырка в голове беспокоит: кто виноват (эфир от 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Ногти красит - дырка в голове беспокоит: кто виноват

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Любовь Владислава зародилась из обычной переписки в Интернете. После нескольких встреч он с любимой стали жить вместе, а на 8 году счастливую семейную жизнь оборвала страшная новость от врачей. Теперь жена Владислава может в любой момент умереть. Мужчина боится, что останется без любимой. Но еще больше боится за семилетнего сына, который уже понимает, что происходит! И свекровь такому критическому состоянию невестки будто бы и рада. И даже нашла сыну новую невесту.

Из-за чего в голове любимой Владислава появилась дырка? Почему у женщины в буквальном смысле разрывается сердце? И как к такому ее состоянию может быть причастна свекровь?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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