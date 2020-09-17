Говорит Украина: двух сыновей родила - меньшего кабелем задушила (эфир от 17.09.2020)

Говорит Украина: двух сыновей родила - меньшего кабелем задушила (эфир от 17.09.2020)

17 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Двух сыновей родила - меньшего кабелем задушила

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шокирующая новость из Черкасской области облетела всю страну! Мать возилась по хозяйству, а когда вернулась домой - задушила полуторагодовалого сына. Мать задушенного ребенка сразу же задержали. Село разделилось и не знает, кто на самом деле виноват в смерти ребенка. Но ее сестра Оксана утверждает, что это какая-то ошибка. Мы побывали в СИЗО и нам удалось записать эксклюзивное интервью матери, которой грозит пожизненное!

Кто задушил полуторагодовалого Евгения? Что скажет единственный свидетель той трагедии? Но какими будут результаты детектора лжи с самого СИЗО? Только в «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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