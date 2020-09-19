Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.09.2020)

22 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Времена проходят, рецептура меняется, ассортимент расширяется, а пломбир остается для нас любимым холодным лакомством. Почему так происходит? Из чего производят мороженое? Как найти на прилавке качественный пломбир? Сколько можно съедать в день мороженого, чтобы не навредить здоровью? И как приготовить настоящий пломбир дома? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – певица Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 22.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.