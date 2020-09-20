Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)

20 сентября 2020 12:24 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)
пресс-служба

23 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Уха считается традиционно славянской блюдом. Однако мало кто знает, что до XI века ею называли любой суп - куриный, гороховый, мясной ... Значительно позже уху все чаще стали готовить из рыбы и название «уха» окончательно закрепилось за рыбным блюдом.  Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как приготовить их в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – ведущая Виктория Зубрейчук.

Новый выпуск Полезной программы от 23.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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