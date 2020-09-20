Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)

23 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Уха считается традиционно славянской блюдом. Однако мало кто знает, что до XI века ею называли любой суп - куриный, гороховый, мясной ... Значительно позже уху все чаще стали готовить из рыбы и название «уха» окончательно закрепилось за рыбным блюдом. Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как приготовить их в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – ведущая Виктория Зубрейчук.

Новый выпуск Полезной программы от 23.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.