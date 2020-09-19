Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.09.2020)

19 сентября 2020 23:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.09.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.09.2020)
пресс-служба

24 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

В давние времена была пословица: «Горсть петрушки подобна горсти золота». Чем так полезна зелень? Что лучше выбрать – петрушку или укроп? В чем отличие между зеленью, выращенной в теплицах и на открытом грунте? Как выбрать качественный продукт на прилавке? Что делать, чтобы срезанная зелень долго оставалась свежей? И как быстро и просто приготовить пирог с зеленью и витаминный зеленый коктейль? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 24.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер советы телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак с часами охотится на семью?
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак с часами охотится на семью?
О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK