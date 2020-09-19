Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.09.2020)

24 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

В давние времена была пословица: «Горсть петрушки подобна горсти золота». Чем так полезна зелень? Что лучше выбрать – петрушку или укроп? В чем отличие между зеленью, выращенной в теплицах и на открытом грунте? Как выбрать качественный продукт на прилавке? Что делать, чтобы срезанная зелень долго оставалась свежей? И как быстро и просто приготовить пирог с зеленью и витаминный зеленый коктейль? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 24.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.