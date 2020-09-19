Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.09.2020)

25 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Благодаря своему составу говядина считается одним из самых ценных видов мяса. Конечно, лишь в том случае, если оно свежее и качественное. На что нужно обращать внимание при выборе продукта? Как влияет на полезные свойства говядины ее замораживание и размораживание? По каким признакам понять, какие части говядины лучше всего жарить, варить, тушить? Какая часть туши подходит для приготовления особукко, какая для беф-строганов, а что брать на стейк? И сколько можно хранить парное мясо в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец Александр Кривошапко.

Новый выпуск Полезной программы от 25.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.