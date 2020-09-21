Стосується кожного: Старость в притоне (эфир от 21.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 сентября.

Лицо 72-летней Валентины Горшковой из Днепропетровской области все в страшных синяках. Пожилая женщина утверждает, что так сильно ее избил сожитель ее племянницы из-за того, что бабушка отказалась удовлетворить его сексуальные потребности. От побоев и сексуальных домогательств Валентина и ее старшая сестра, 78-летняя Галина Короченцева, страдают не впервые. Соседи рассказывают, что в родительском доме дети стариков сестер устроили настоящий притон. Не останавливает их ни преклонный возраст бабушек, ни их состояние здоровья. Заложники немощной старости или жертвы издевательств собственных детей? В студии «Касается каждого» пытаемся спасти стариков от жизни в насилии и страхе.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.