Стосується кожного: Опека не в счастье (эфир от 22.09.2020)

21 сентября 2020 11:21 Александр Кива
Стосується кожного: Опека не в счастье (эфир от 22.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 сентября.

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30-летняя харьковчанка Зоя Корлякова вынуждена бороться за собственное жилье и право на счастье. На попечении дяди и его жены она уже более 20 лет. В детстве вместе с мамой она попала под колеса авто. Мама погибла, а девочка получила тяжелые травмы и инвалидность. Три года назад Зоя встретила Виталия, пара поженилась и даже стали родителями. Однако избранник не нравится родственникам, а ребенка отдали в детдом. Тетя Светлана уверена, что Виталий настраивает против них Зою и делает все, чтобы завладеть их имуществом и зарабатывать на инвалидности жены. Неблагодарность за воспитание или последний шанс на собственную семью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 22 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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