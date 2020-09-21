Стосується кожного: Принципиальное отцовство (эфир от 23.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 сентября.

Светлана из Черниговской области нашла свое заветное счастье, женщина вышла замуж за поляка Эрнеста Доперала. Пара вместе уже более двух лет, но жизнь не складывается, семья вынуждена жить на две страны. На пути семейной идиллии стал бывший муж Светланы и отец ее двоих детей. Он не дает разрешения на постоянное проживание детей за рубежом. Настоящая родительская любовь, или манипуляция детьми ради собственной выгоды? Сегодня в студии «Касается каждого» истории об отцовстве, на пути которой становятся границы.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.