Стосується кожного: Сила материнского креста (эфир от 24.09.2020)

21 сентября 2020 11:41 Александр Кива
Стосується кожного: Сила материнского креста (эфир от 24.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 сентября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В конце лета в социальной сети появился пост о том, что Светлана Бевз  из Хмельницкой области прикована к постели и нуждается в немедленной помощи. Более года назад из выпуска «Материнский крест» зрители узнали о самоотверженной любви этой женщины к усыновленному ребенку с кучей неизлечимых диагнозов. Тогда в нашей студии, измученная болезнью сына, Светлана решилась попросить помощи и поддержки. И жизнь семьи изменилась к лучшему. Сейчас Богданчику 15 и он полностью зависит от своих приемных родителей. Как выживает семья, которую преследуют  все новые и новые испытания и что случилось с мамой Богдана? Сегодня студия «Касается каждого» вновь объединит людей вокруг семьи Светланы Бевз, которая оказалась в крайне тяжелой ситуации.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 24 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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