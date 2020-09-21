Стосується кожного: Изнасилованная репутация(эфир от 25.09.2020)

21 сентября 2020 11:42 Александр Кива
Стосується кожного: Изнасилованная репутация(эфир от 25.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 сентября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

27-летнюю Анну Пелешенко из Харьковской области изнасиловали и пытались убить. Нападение произошло еще в середине июня. С тех пор Анна боится даже на минуту выйти из дома без сопровождения мужчины. Ведь, в нападающем она узнала своего соседа Игоря Риндейко. Мужчина сейчас под домашним арестом. Зато, мать Игоря - Людмила Риндейко - не верит в эти обвинения. Уверяет, что у сына безупречная репутация, а Анна оговорила его, чтобы скрыть собственную измену. Преступление или клевета? Что на самом деле произошло между 27-летней девушкой и ее соседом с безупречной репутацией?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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