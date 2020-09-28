Стосується кожного: ДНК по алиментам (эфир от 28.09.2020)

28 сентября 2020 14:28 Александр Кива
Стосується кожного: ДНК по алиментам (эфир от 28.09.2020)
Стосується кожного: ДНК по алиментам (эфир от 28.09.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 сентября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Бывших супругов Светлану и Владимира Блидар из Кировоградской области, после 20 лет совместной жизни связывает только семейный альбом. В браке у них родились двое детей, и хотя прошло уже 17 лет, мужчина до сих пор сомневается, что Ярослав его биологический сын. Сомнения в отцовстве бывшего мужа Светлана объясняет большим долгом по алиментам. Несмотря на то, что тест ДНК подтвердил биологическое отцовство, Владимир уверен, что его бывшая жена подделала этот документ. Готовность отказаться от ребенка из-за финансовых долгов или большое желание узнать правду. Что покажет результат независимого ДНК-теста?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.09.2020
Новости

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 5 выпуске от 27.09.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Телешоу

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK