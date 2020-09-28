Стосується кожного: ДНК по алиментам (эфир от 28.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 сентября.

Бывших супругов Светлану и Владимира Блидар из Кировоградской области, после 20 лет совместной жизни связывает только семейный альбом. В браке у них родились двое детей, и хотя прошло уже 17 лет, мужчина до сих пор сомневается, что Ярослав его биологический сын. Сомнения в отцовстве бывшего мужа Светлана объясняет большим долгом по алиментам. Несмотря на то, что тест ДНК подтвердил биологическое отцовство, Владимир уверен, что его бывшая жена подделала этот документ. Готовность отказаться от ребенка из-за финансовых долгов или большое желание узнать правду. Что покажет результат независимого ДНК-теста?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.