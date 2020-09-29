Стосується кожного: Вес одиночества (эфир от 29.09.2020)

29 сентября 2020 19:15 Александр Кива
Стосується кожного: Вес одиночества (эфир от 29.09.2020)
Стосується кожного: Вес одиночества (эфир от 29.09.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 сентября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

19-летний Назар Рыжко из Киевской области уже несколько лет стесняется выйти из дома. Из-за лишнего веса он считает, что односельчане смеются над ним. Сейчас при росте 165 сантиметров Назар весит 170 килограммов. Назару было всего 7 лет, когда его маму лишили родительских прав. Вспоминает, как скучал по родным в интернате, из-за постоянного стресса и пренебрежения сверстников еще в младших классах начал набирать вес. Болезнь тела или результат глубоких душевных ран? В студии «Касается каждого» парень, наконец, встретится с родными, которых не видел никогда в жизни. Удастся ли ему отпустить прошлое и изменить свою жизнь?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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