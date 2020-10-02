Стосується кожного: Новый фастовский маньяк (эфир от 02.10.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 октября.
Слухи про опасного маньяка стали распространяться, когда изуродованное и изнасилованное тело гардеробщицы из Верховной Рады Антонины Шпир нашли в кукурузном поле. В этом году нападения на женщин повторились. Мужчина караулил жертву в безлюдном месте и требовал интима. Маньяк, преимущественно, орудовал в Фастовском районе. Официально пострадавших уже пятеро, впрочем, правоохранители считают, жертв может быть гораздо больше. Полиция уже задержала подозреваемого. Около 10 лет назад именно в этом месте на женщин охотился еще один сексуальный маньяк по прозвищу Элвис. Сколько на самом деле жертв у нового фастовского маньяка и что может связывать его с Элвисом. В студии «Касается каждого» эксклюзивные подробности громкого дела.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.