Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.10.2020)

6 октября 2020 13:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.10.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба

10 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Индейцы майя думали, что грибы вырастают там, куда ударила молния. На Руси считали, что в местах, где они растут кругами, спрятаны сокровища. А в Индонезии верили, что после употребления грибов можно заговорить сразу на нескольких языках. Мы же знаем наверняка: в разгар грибного сезона их можно вкусно приготовить. Какие грибы лучше есть сырыми, какие жарить, какие мариновать, а от каких стоит отказаться? Сколько можно съесть грибов в день без вреда для здоровья? Как правильно их консервировать? Что можно приготовить из экзотических грибов? И как удивить гостей сладким грибным печеньем к чаю? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, народная артистка Украины Ольга Сумская и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 10.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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