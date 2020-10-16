Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.10.2020)

16 октября в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

На Руси считали, что в местах, где грибы растут кругами, – спрятаны сокровища. А в Индонезии верили, что, поев их, можно заговорить на нескольких языках. Мы же знаем наверняка: в разгар грибного сезона из них можно приготовить много вкусных блюд. Какие грибы можно есть сырыми, какие жарить, какие мариновать, а от каких – лучше отказаться? От чего зависит польза грибных блюд? Сколько можно съесть грибов в день без вреда для здоровья? Как правильно их консервировать? Что можно приготовить из экзотических грибов? И как удивить гостей сладким грибным печеньем к чаю? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, народная артистка Украины Ольга Сумская и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 16.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.