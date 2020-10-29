Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.10.2020)

29 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Коровье, козье, верблюжье, овечье, кобылье... И это еще не все виды молока, которые пьют люди. Какое молоко самое полезное и вкусное? Из-за чего возникает непереносимость этого продукта и как с этим бороться? На что обращать внимание при покупке молока? Как распознать фальсификат? Чем отличается фермерское молоко от обычного, помимо цены? И как приготовить изысканный десерт «Птичье молоко»? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – певица Карина Плай.

Новый выпуск Полезной программы от 29.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.