Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.10.2020)

30 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

У разных народов есть свои секреты долголетия: во Франции предпочитают дробное питание, скандинавы – жирную рыбу, а грузины считают, что залог крепкого здоровья – регулярное употребление супа харчо. Чем полезен этот суп? Насколько острым он должен быть? Из каких ингредиентов готовят харчо на Кавказе? Как правильно выбрать суп быстрого приготовления? И что такое харчо по-украински? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, маэстро Владимир Гришко и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 30.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.