Стосується кожного: Угроза детству (эфир от 28.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 января.

Громкие скандалы почти каждый день вспыхивают в семье Марии Ивановны Доморословой. 77-летняя киевлянка признается: ее дочь Светлана уже давно променяла семью на водку, поэтому ссоры и драки стали привычным явлением в ее доме. Однако больше всего женщина боится за жизнь и здоровье маленькой внучки Ангелины, которой всего 5 лет. Зато, Светлана утверждает, что всю жизнь страдает от нелюбви собственной матери и ее уговоров. В студии «Касается каждого» на прямой связи из Южной Кореи – старшая дочь Светланы, Виктория, впервые решилась на откровенный разговор о своем детстве. Есть ли на самом деле угроза жизни маленькой девочки?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.