Говорит Украина: Одни дома - почему дети чуть не умерли от холода (эфир от 15.02.2021)

15 февраля 2021 19:22 Александр Кива
Говорит Украина: Одни дома - почему дети чуть не умерли от холода (эфир от 15.02.2021)
Говорит Украина: Одни дома - почему дети чуть не умерли от холода (эфир от 15.02.2021)
пресс-служба

15 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Одни дома - почему дети чуть не умерли от холода.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Телефонный звонок ребенка, истекающего от плача, поставил на уши всю полицию Сумщины!

На поиски ребенка отправились все патрульные машины города! В это время в разговоре выяснилось, что девочке всего 6 лет, а рядом с ней еще 6-месячная сестренка! Через полчаса полицейские разыскали дом, откуда звонила девочка! Оказалось, что у младшего ребенка температура тела упала уже до 34,9 градусов!

Почему дети остались одни в холодном доме? Где были их родители? И почему девушек водили на чужие квартиры и автомастерской?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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