Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)

2 апреля 2021 18:10 Юлия Туренко
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
instagram.com/svitsketv

3 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.

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Ведущая программы Світське життя Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.

Новый выпуск программы Світське життя смотрите 3 апреля в 23:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 личная жизнь звезд Світське життя Катя Осадчая Светская жизнь телешоу телешоу онлайн телешоу 2021

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