Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)

30 сентября 2021 10:21 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)
пресс-служба

29 сентября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  зрители узнают, как сделать посуду чистой без вреда для здоровья, что вызывает дерматит и как его вылечить, какими способами остановить старение рук и как приготовить на обед знаменитый «Борщ с вишнями». Своими советами и секретами поделятся дерматолог Людмила Федорович, блогер Юлия Леус, шеф-повар Ирина Рудневская, телеведущие Дмитрий Чистяков и Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 29.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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