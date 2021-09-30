Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)

29 сентября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: зрители узнают, как сделать посуду чистой без вреда для здоровья, что вызывает дерматит и как его вылечить, какими способами остановить старение рук и как приготовить на обед знаменитый «Борщ с вишнями». Своими советами и секретами поделятся дерматолог Людмила Федорович, блогер Юлия Леус, шеф-повар Ирина Рудневская, телеведущие Дмитрий Чистяков и Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 29.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.