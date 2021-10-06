Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.10.2021)

5 октября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

зрители узнают, как сохранить овощи на зиму, какие щетки хороши для здоровья зубов, чем отличается уход за лицом в 25 и 45 лет, как выбрать зонт для стильного образа и как приготовить картофельное пюре оригинальным способом.

При соблюдении определенных правил овощи можно заготовить на зиму. О том, как добиться, чтобы лук, морковь и картофель не испортились раньше времени, рассказал эксперт плодово-овощного рынка Максим Диденко.

«Для большинства овощей самым эффективным будет хранение в темном, сухом и прохладном месте, – отметил эксперт. – Это в первую очередь относится к моркови и картофелю. Влага и холод плохо влияют на эти продукты – спустя пару недель они могут испортиться. Чтобы этого не произошло, овощи следует перебрать, отобрать поврежденные, а затем просушить. И только после этого пересыпать в ящик и поставить на балкон до морозов, после наступления холодов укутать тканью. Также картофель можно положить в пластиковый контейнер, присыпать песком и накрыть бумагой. А морковь завернуть в пергамент или в пищевую пленку и положить в холодильник. В таком виде овощи будут храниться 2-3 месяца».

Похожим способом хранят и лук. По словам Максима Диденко, его также нужно перебрать, удалить мягкие и побитые головки, а пригодные плоды хранить в деревянном ящике или универсальном контейнере в шелухе. Еще один эффективный способ хранения лука – в капроновых колготках или чулках, которые подвешиваются для проветривания.

«Хранить урожай в квартирных условиях можно на балконе, если он застеклен и утеплен, – продолжает эксперт. – Различают два вида контейнеров для балконного хранения овощей: термошкафы и утепленные ящики. Такой ящик лучше сделать из дерева с двойными стенками, между которыми проложить утеплитель. Чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри, можно подвести к конструкции лампы накаливания и включать их по несколько часов в день. «Ящик» в качестве балконного погреба – условное понятие. На самом деле это может быть старая мебель: тумба, горка, шкаф. Подойдет даже неработающий холодильник. Идей множество, главное – включить фантазию».

Как еще организовать пространство для хранения овощей в небольшой квартире? Как выбрать зубную щетку и правильно чистить зубы? В чем омолаживающее свойство улиток и как подобрать крем для лица по возрасту и типу кожи? Какие зонты сейчас в моде? И как приготовить картофельное пюре по-новому? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: стоматолог Светлана Хлебас, косметолог Анна Галицина, стилист Анна Зубчевская, шеф-повар Иван Булавин, певица Юлия Войс.

Новый выпуск Полезной программы от 05.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.