Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.10.2021)

25 октября 2021 20:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.10.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.10.2021)
пресс-служба

27 октября в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: эксперты проекта расскажут, как выбрать качественный фен. Объяснят, почему появляется перхоть и какими эффективными средствами с ней можно бороться. Поделятся секретами правильного ухода за волосами и помогут выбрать для них модные аксессуары. Кроме того, телезрители узнают, как приготовить лосося в песочном тесте по рецепту британского шеф-повара Гордона Рамзи.

Новый выпуск Полезной программы от 27.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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