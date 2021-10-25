Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.10.2021)

27 октября в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: эксперты проекта расскажут, как выбрать качественный фен. Объяснят, почему появляется перхоть и какими эффективными средствами с ней можно бороться. Поделятся секретами правильного ухода за волосами и помогут выбрать для них модные аксессуары. Кроме того, телезрители узнают, как приготовить лосося в песочном тесте по рецепту британского шеф-повара Гордона Рамзи.

Новый выпуск Полезной программы от 27.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.