Міжнародна інвестиційна компанія допомогла трьом обласним лікарням з обладнанням

У партнерстві з українським благодійним фондом “Твоя Опора” компанія “Freedom Finance Europe Ltd” закупила медичне обладнання на суму 9,5 мільйонів гривень.

Світ не залишається осторонь війни в Україні — свою підтримку та допомогу нам надає майже вся міжнародна спільнота, благодійні фонди та приватні компанії. Онлайн-брокер “Freedom Finance Europe”, що відкриває клієнтам доступ до фондових ринків США, Європи та Азії, пожертвував 9,5 мільйонів гривень на допомогу українським дитячим лікарням.

Завдяки співпраці з благодійним фондом “Твоя Опора” буквально за тиждень на цю суму вдалося купити обладнання екстреного класу. Воно вже працює та рятує життя у медзакладах трьох областей. Це — Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина.

«Це дуже важливе обладнання, яке допоможе врятувати багато життів наших маленьких українців, — пояснює засновниця благодійного фонду “Твоя опора” Валерія Татарчук. — Ми не перестаємо дякувати нашим міжнародним партнерам за їхню небайдужість у такий важкий для нас час».

«Ми розуміємо, що діти 一 це наше майбутнє. Й особливо щемно, коли бачиш, що наймолодші безвинні українці страждають від російської агресії. Щиро віримо, що нова медична техніка допоможе врятувати не одне маленьке життя. А ще дуже чекаємо дня, коли з кожного куточка нашої України будемо чути радісні вигуки дорослих і діток про нашу з вами перемогу!”, 一 додає Марина Бартошек, генеральний директор Фрідом Фінанс Україна.

Зокрема у лікарню на Київщині закупили чотири комплекти приліжкових моніторів пацієнта PVM-2703, один приліжковий монітор пацієнта PVM-2703 з капнографом. Це обладнання дозволяє моніторувати основні параметри стану пацієнта: артеріальний тиск, сатурацію крові, частоту дихання, частоту пульсу, температуру тощо. Ці монітори важливі для пацієнтів, які знаходяться у важкому стані і потребують ретельного контролю. Також придбали два комплекти мобільних світильників, які допомагають медичному персоналу проводити медичні заходи для лікування та хірургічного втручання.

у лікарню на Дніпропетровщині закупили два комплекти реанімаційних систем. Вони дають змогу оперативно реагувати на зміни стану дитини та виходжувати новонароджених. Також придбали один комплект цифрового палатного (мобільного) рентген-апарату. Його можна використовувати в операційних, палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, відділеннях швидкої допомоги. Коли до дитини не можна торкатися, а без проведення рентгену встановити діагноз та/чи пошкодження неможливо, саме цей апарат дозволить провести дослідження і не нашкодити дитині.

у лікарню на Миколаївщині закупили комплект анестезіологічної системи з медичним компресором. Цей апарат забезпечує анестезію під час проведення операційних втручань. Це комплексна система, яка поєднує в собі можливості експертного моніторингу, передові технології та засоби вентиляції легень. Придбали також систему ультразвукову діагностичну (УЗД) портативну, що використовується для діагностики захворювань опорно-рухового апарату, в ревматології, малоінвазивних втручаннях, в екстреній медичній допомозі та інтенсивній терапії. Ця система є мобільною, її можна переміщувати, щоби в критичних ситуаціях провести дослідження, яке може коштувати життя дитині.

Для довідки.

Freedom Finance Europe Ltd є дочірньою компанією публічного холдингу Freedom Holding Corp.

В Україні до складу холдингу входить компанія Фрідом Фінанс Україна, місія якої — розвиток фондового ринку України та надання українцям доступу до світових фондових ринків. Фрідом Фінанс Україна працює на основі безстрокових ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР). Офіси компанії є у 12 містах України.

“Твоя Опора” — український благодійний фонд, заснований у 2014 році Валерією Татарчук, щоб допомогти дітям із вродженими вадами серця. З початком російсько-української війни фонд розширює спектр своєї діяльності і починає надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій дітям, дорослому цивільному населенню, лікарням.