Анна Панова розповіла, як її родина підтримує країну під час війни

3 марта 2022 18:29 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Анна Панова розповіла, як її родина підтримує країну під час війни
Ведуча Анна Панова
пресс-служба канала Украина

Сьогодні восьмий день нещадної війни, яку розв’язала країна-агресорка Росія проти України.

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Українці як Єдиний народ героїчно захищають свою землю від зазіхань окупанта, спрямовують всі свої зусилля і ресурси на допомогу в боротьбі з лютим ворогом. Ми маємо безліч прикладів, якими варто ділитися. Так, відома ведуча новин «Сьогодні» на каналі «Україна» Анна Панова розповіла, як вони з родиною допомагають у цей складний час.

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На період війни мама Анни Панової переорієнтувала власну майстерню з пошиття жіночого одягу на воєнні потреби. В ательє почали відшивати українські прапори, які майорітимуть на транспорті та місцях визволення від окупантів. Про це телеведуча повідомила на своїй Fb-cторінці і поділилася світлинами робочого процесу.

Також вона розповіла про єдність всіх черкащан у боротьбі з окупантом.

До речі, державні прапори у моєму рідному місті тепер ледь не на кожній будівлі. Українці єдині, як ніколи. Ну, а маскувальні сітки у Черкасах плетуть навіть діти», - розповіла Анна. – Цю націю не перемогти»!

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