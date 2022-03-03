Анна Панова розповіла, як її родина підтримує країну під час війни
3 марта 2022 18:29
Ведуча Анна Панова
пресс-служба канала Украина
Сьогодні восьмий день нещадної війни, яку розв’язала країна-агресорка Росія проти України.
Анна Панова розповіла, як вони з родиною допомагають у цей складний час.
Читайте такжеВаши солдаты и ваша армия зашли к нам в дом: Владимир Остапчук эмоционально обратился к россиянамНа період війни мама Анни Панової переорієнтувала власну майстерню з пошиття жіночого одягу на воєнні потреби. В ательє почали відшивати українські прапори, які майорітимуть на транспорті та місцях визволення від окупантів. Про це телеведуча повідомила на своїй Fb-cторінці і поділилася світлинами робочого процесу.
Також вона розповіла про єдність всіх черкащан у боротьбі з окупантом.
До речі, державні прапори у моєму рідному місті тепер ледь не на кожній будівлі. Українці єдині, як ніколи. Ну, а маскувальні сітки у Черкасах плетуть навіть діти», - розповіла Анна. – Цю націю не перемогти»!