Світ навиворіт. Україна 2 сезон 7 випуск від 21.11.2025 дивитися онлайн

14 грудня 2025 12:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

instagram.com/komarovmir

21.11.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 21.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: сскраві, самобутні, свободолюбні роми. Це народ, який любить кольори, співи, танці, золото та коней. Нерідко вони без адрес та прописок, зі своїми власними правилами та життєвими підвалинами. Раніше їх називали «циганами», проте у сучасному світі це слово вважається некультурним і нетолерантним. Коректно – «роми». Але що ми про них знаємо, хто вони і які вони насправді? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 7 випуск від 21.11.2025.

7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

