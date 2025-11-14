Світ навиворіт. Україна 2 сезон 5 випуск від 07.11.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025
07.11.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 07.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 5 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: команда Світу навиворіт побувала всередині евакуаційного потягу! Як працює цей «шпиталь на колесах»? Ви почуєте відверті історії тих, кому поранили тіло, але не волю! Унікальні кадри евакуації на рятувальному гелікоптері! Як в таких умовах працює команда медиків? Та як це – рятувати життя захисників, коли час йде на хвилини? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 5 випуск від 07.11.2025.