Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 дивитися онлайн

30 листопада 2025 11:57 Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 дивитися онлайн
Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
28.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 7 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 28.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту Холостяк: Тарас запрошує героїнь зануритися у те, що формує нас як українців: у памʼять роду, традиції, символи, ремесла та спосіб любити. Цей тиждень – про «ДНК любові»: про те, що ми несемо з дитинства, з родини, з землі, і що шукаємо у партнері – спільний код, спільний ритм, спільний вайб. Тиждень розпочнеться з великої зустрічі у стилі традиційних українських вечорниць. Тарас і ведучий зустрінуть дівчат у вбраннях із різних регіонів України та проведуть через ритуали й забави, що передавалися поколіннями. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025.

7 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

