Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 дивитися онлайн
21 листопада 2025 19:00
Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
21.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк.
Дивіться у 6 випуску проєкту Холостяк
: новий тиждень на проєкті буде присвячений ідеї того, що справжнє – не завжди зручне. Герої проєкту відверто розкажуть про свої найгірші риси характеру, які заважають у стосунках. Індивідуальне побачення цього тижня буде досить творчим. Тарас хоче створити щось важливе, власне і глибоко символічне, надихнувшись захопленням свого тата. Він прагне зрозуміти, наскільки дівчина близька йому за поглядами, цінностями та баченням стосунків. Саме через спільну творчість герої проєкту зможуть розкрити одне одного глибше і зрозуміти, чи готові вони йти одним шляхом. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.
6 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
