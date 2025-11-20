Смак дитинства 1 сезон 6 випуск від 09.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні гостями Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського стали Дмитро Коляденко та його син Філіп. Дмитро поділився зворушливими спогадами про мамину кухню, перші уроки музики в сім років і багаторічний секрет про невинну дитячу крадіжку в театрі, де працювала бабуся. Смаками дитинства Коляденка була найсмачніша смажена картопля за сімейним рецептом й із секретним інгредієнтом, найтонша у світі відбивна, яку робила мама, пиріжки з вареними яйцями та зеленою цибулею й апетитна окрошка. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 6 випуск від 09.11.2025.
