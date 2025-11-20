Смак дитинства 1 сезон 6 випуск від 09.11.2025 дивитися онлайн

20 листопада 2025 13:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Смак дитинства 1 сезон 6 випуск від 09.11.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
instagram.com/stbua

09.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 6 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 09.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЗважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
Дивіться у 6 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні гостями Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського стали Дмитро Коляденко та його син Філіп. Дмитро поділився зворушливими спогадами про мамину кухню, перші уроки музики в сім років і багаторічний секрет про невинну дитячу крадіжку в театрі, де працювала бабуся. Смаками дитинства Коляденка була найсмачніша смажена картопля за сімейним рецептом й із секретним інгредієнтом, найтонша у світі відбивна, яку робила мама, пиріжки з вареними яйцями та зеленою цибулею й апетитна окрошка. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 6 випуск від 09.11.2025.

6 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу Філіп Коляденко відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 Дмитро Коляденко шоу онлайн Смак дитинства

Матеріали на тему

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я
Lifestyle

ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’яРеклама
Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
Події

Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025
Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві

Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я

ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK