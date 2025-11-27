Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 14.11.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
14.11.2025 на 1+1 Україна в етер вийшов 6 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025.
Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров покаже, як відбувається евакуація поранених та як військові проходять реабілітацію! Як під вітрилами наші герої повертають ментальний спокій? І що відчувають поранені, прямуючи евакуаційним потягом до госпіталю? Як працюють лікарі, які рятують і доглядають військових? А також ексклюзивне інтерв'ю з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Історії, які варто почути і кадри, які варто бачити! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 14.11.2025.