Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 14.11.2025 дивитися онлайн

27 листопада 2025 19:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 14.11.2025 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
14.11.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 14.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров покаже, як відбувається евакуація поранених та як військові проходять реабілітацію! Як під вітрилами наші герої повертають ментальний спокій? І що відчувають поранені, прямуючи евакуаційним потягом до госпіталю? Як працюють лікарі, які рятують і доглядають військових? А також ексклюзивне інтерв'ю з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Історії, які варто почути і кадри, які варто бачити! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 14.11.2025.

6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

