Поле 3 сезон 13 випуск від 19.11.2025 дивитися онлайн
8 грудня 2025 20:02
Пресслужба Нового каналу
19.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 13 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 13 випуск проєкту Поле 3 сезон від 19.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Поле 3 сезон: ще нікому не вдавалося вибити з поля сильного учасника Максима. Хімік-аналітик Оля вирішила помститися за одну з учасниць, яка вибула в дуелі з монополістом на полі. Чи вдасться їй відправити свого опонента в нокаут у категорії Відомі тварини? Декілька учасників спробують відігратись за вибулих гравців і кинути виклик аналітику Максиму. Такою буде й спроба Олі, яка теж сильна в аналітиці, щоправда, в галузі хімії. Чи зможе вона помститись за вибулу подругу та назвати більше відомих тварин? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 13 випуск від 19.11.2025.
