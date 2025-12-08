Поле 3 сезон 13 випуск від 19.11.2025 дивитися онлайн

8 грудня 2025 20:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Поле 3 сезон 13 випуск від 19.11.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025
Пресслужба Нового каналу

19.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 13 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 13 випуск проєкту Поле 3 сезон від 19.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
Дивіться у 13 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: ще нікому не вдавалося вибити з поля сильного учасника Максима. Хімік-аналітик Оля вирішила помститися за одну з учасниць, яка вибула в дуелі з монополістом на полі. Чи вдасться їй відправити свого опонента в нокаут у категорії Відомі тварини? Декілька учасників спробують відігратись за вибулих гравців і кинути виклик аналітику Максиму. Такою буде й спроба Олі, яка теж сильна в аналітиці, щоправда, в галузі хімії. Чи зможе вона помститись за вибулу подругу та назвати більше відомих тварин? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 13 випуск від 19.11.2025.

13 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2025 Поле 3 сезон шоу онлайн

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 05.12.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 05.12.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
Дует із військовим, здійснення дитячої мрії і несподіваний камео нареченого: MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві
Новини

Дует із військовим, здійснення дитячої мрії і несподіваний камео нареченого: MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві
Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму

«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 16.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 16.11.2025
Смак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025

Смак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 16.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 16.11.2025
Смак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025

Смак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK