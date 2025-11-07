Поле 3 сезон 11 випуск від 05.11.2025 дивитися онлайн

7 листопада 2025 16:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Поле 3 сезон 11 випуск від 05.11.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
Пресслужба Нового каналу

05.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 11 випуск проєкту Поле 3 сезон від 05.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Дивіться в 11 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: У фінальній грі сезону зустрілися нові учасники з різними талантами й досвідом. Кожен із них прийшов за перемогою, але лише один отримає виграш. Кому вдасться перемогти три гри підряд та стати власником золотої території. Які теми оберуть учасники в цій грі? Меломани зможуть перевірити свої знання разом із граціями у музичних раундах. Учасники в аудіокатегорії впізнавали світові хіти лише за кілька секунд, а в іншій – намагалися пригадати обличчя відомих солістів і солісток. Хто не впізнав Дашу Астаф’єву та Дмитра Кадная? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 11 випуск від 05.11.2025.

11 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2025 Поле 3 сезон шоу онлайн

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Новини

Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Ксенія Вертинська розповіла, чи допомагав зірковий тато в побудові її кар’єри
Новини

Ксенія Вертинська розповіла, чи допомагав зірковий тато в побудові її кар’єри
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK