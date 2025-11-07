Поле 3 сезон 11 випуск від 05.11.2025 дивитися онлайн
7 листопада 2025 16:35
Юлія Туренко
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
Пресслужба Нового каналу
05.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 11 випуск проєкту Поле 3 сезон від 05.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску квіз-шоу Поле
3 сезон: У фінальній грі сезону зустрілися нові учасники з різними талантами й досвідом. Кожен із них прийшов за перемогою, але лише один отримає виграш. Кому вдасться перемогти три гри підряд та стати власником золотої території. Які теми оберуть учасники в цій грі? Меломани зможуть перевірити свої знання разом із граціями у музичних раундах. Учасники в аудіокатегорії впізнавали світові хіти лише за кілька секунд, а в іншій – намагалися пригадати обличчя відомих солістів і солісток. Хто не впізнав Дашу Астаф’єву та Дмитра Кадная? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 11 випуск від 05.11.2025.
