Поле 3 сезон 9 випуск від 22.10.2025 дивитися онлайн

26 жовтня 2025 18:49 Юлія Туренко
Поле 3 сезон 9 випуск від 22.10.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 22.10.2025
Пресслужба Нового каналу

22.10.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 9 випуск проєкту Поле 3 сезон від 22.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожСмак дитинства: дивитися 3 випуск онлайн від 19.10.2025
Дивіться у 9 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Учасниця шоу Поле Маруся розповість, де та за яких обставин зустріла відомих зірок Rihanna та Madonna. У категорії Автомобілі учасники перевірять свої знання предметів, без яких не обходиться жоден водій. У цьому випуску стане відомо, хто пройде у фінал квіз-шоу Поле. Кому вдалось обіграти суперників у складних категоріях? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 9 випуск від 22.10.2025.

9 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

 

