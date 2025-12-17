Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2

17 грудня 2025 17:31 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Пресслужба каналу ICTV

Медіакомпанія Starlight Media та канал ICTV2 у День Збройних Сил України публікують новий тизер серіалу «Повернення» – драмеді, створеного у партнерстві з українськими воїнами.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
8-серійний серіал «Повернення» покаже досвід повернення як він є: з викликами та складнощами цивільного життя, де межа між своїми та ворогами вже не така зрозуміла. З невід’ємним у реальності чорним гумором, пригодами, братерством і, звісно, любов’ю.  

Це не просто серіал. Його мета – розказати чесну історію про шлях воїна додому та, головне, допомогти змінити ставлення суспільства до ветеранів. Творці обрали жанр драмеді, щоб говорити про дуже серйозне з гумором і ліризмом, як це часто буває в житті.

«Драмеді – це можливість відобразити реальність якою вона є. Це не тільки про сльози, а й про сміх, без якого морально неможливо залишатися нормально в умовах війни. Про найкращий колектив, побут, спільні задачі, операції, у яких постійно щось відбувається, але весь час знаходиться місце гумору: як звичайному, так і чорному, звісно», – Євген Григор’єв, військовослужбовець, актор, головний герой серіалу «Повернення».

Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

Це історія про те, як один тиждень може змінити цілий світ. Після поранення військовий Олександр Кречет (Євген Григорʼєв) мріє якнайшвидше повернутися у стрій. Але проблеми з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський) змушує його затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію. 

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Несподівана пригода стає для Кречета справжнім випробуванням: цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та тихе народження заборонених почуттів до дружини побратима виявляються складнішими за будь-які бойові накази – особливо коли в голові вперто звучить голос Верби, що не дає рухатися вперед. Та коли на беззахисну родину побратима полює впливовий і жорстокий бізнес-ворог, Кречет робить те, що мусить та вміє: ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідними. Але що на це скаже голос Верби?!

Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

Пригоди Кречета у цивільному житті – це своєрідний путівник для всіх: і тих, хто повертається з фронту, і для тих, хто чекає.

Серіал знятий у жанрі драмеді, що дає можливість говорити легко про складне. Тут, як у справжньому житті, є і драма, і цінність бойового братерства, і сила чорного гумору, яким «дихають» історії військових. Цей гумор – не розвага, а рятівне коло, що допомагає не здаватися та дозволяє сміятися навіть крізь сльози. 8-серійний проєкт допоможе країні відверто поговорити про своє та здолати цей шлях додому разом.

«Повернення» – це історія не про війну, а про життя після, каже автор ідеї серіалу Дмитро Хрипун.

Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

«Наш серіал про тих, хто повертається, і тих, хто чекає. Про кохання, дружбу, братерство та про ту саму надію, що не дає зупинитися. «Повернення» не намагається вчити чи моралізувати – серіал просто запрошує здолати шлях поруч із героями. А потім озирнутися на тих, хто поруч у реальному житті, та спитати: «Як ти?» Бо саме в єдності та можливості чути – наша сила», – пояснює Дмитро.

Читайте такожДаша Квіткова розповіла про виховання сина: «Левчику буде з чим піти до психолога»
Це перший серіал, значна частина команди якого — люди з досвідом служби.  Половина акторського складу проєкту – ветерани або військові (понад 70 людей). Воїни долучалися до роботи зі сценарієм, а також стали частиною виробничої команди: Starlight Media та продакшен Onset films започаткували спеціальну програму стажування для ветеранів, які хочуть спробувати себе у медійних професіях. 

Усі вісім серій просочені гострим чорним гумором, який органічно виникає із ситуацій. Гумор тут — засіб виживання. За словами творців, це художній спосіб прийняти шокуючу реальність і не дати їй зламати головного героя.

«Мені справді сподобався сценарій: ми не посипаємо, звісно, голову попелом, не ліземо в депресію. Там і гумор є. Але це жорстка історія з непростим реальним поверненням, з ПТСР, із втратою друзів, втратою кінцівки. Головний герой за сюжетом на протезі, я також на протезі. І ми показуємо людям, що так, ми сильні, ми веселі, у нас класний гумор, але ми ось так повертаємось», – говорить ветеран, громадський активіст та один із головних героїв серіалу Олег Симороз.

Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

Прем'єра серіалу запланована на лютий 2026 року, але ви можете вже сьогодні зануритися в цю історію у першому тизері.

Кампанія

У межах кампанії на глядачів чекають передпокази, диджитальна активність, ефірна підтримка, а також корисний супровідний контент: поради для суспільства щодо комунікації з ветеранами та важлива інформація для розуміння шляху їхнього повернення.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025
«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму
Події

«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, чому не побудувала кар’єру манекенниці

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, чому не побудувала кар’єру манекенниці
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

Популярне відео

Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK