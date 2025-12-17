Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2

Медіакомпанія Starlight Media та канал ICTV2 у День Збройних Сил України публікують новий тизер серіалу «Повернення» – драмеді, створеного у партнерстві з українськими воїнами.

8-серійний серіал «Повернення» покаже досвід повернення як він є: з викликами та складнощами цивільного життя, де межа між своїми та ворогами вже не така зрозуміла. З невід’ємним у реальності чорним гумором, пригодами, братерством і, звісно, любов’ю.

Це не просто серіал. Його мета – розказати чесну історію про шлях воїна додому та, головне, допомогти змінити ставлення суспільства до ветеранів. Творці обрали жанр драмеді, щоб говорити про дуже серйозне з гумором і ліризмом, як це часто буває в житті.

«Драмеді – це можливість відобразити реальність якою вона є. Це не тільки про сльози, а й про сміх, без якого морально неможливо залишатися нормально в умовах війни. Про найкращий колектив, побут, спільні задачі, операції, у яких постійно щось відбувається, але весь час знаходиться місце гумору: як звичайному, так і чорному, звісно», – Євген Григор’єв, військовослужбовець, актор, головний герой серіалу «Повернення».

Це історія про те, як один тиждень може змінити цілий світ. Після поранення військовий Олександр Кречет (Євген Григорʼєв) мріє якнайшвидше повернутися у стрій. Але проблеми з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський) змушує його затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію.

Несподівана пригода стає для Кречета справжнім випробуванням: цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та тихе народження заборонених почуттів до дружини побратима виявляються складнішими за будь-які бойові накази – особливо коли в голові вперто звучить голос Верби, що не дає рухатися вперед. Та коли на беззахисну родину побратима полює впливовий і жорстокий бізнес-ворог, Кречет робить те, що мусить та вміє: ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідними. Але що на це скаже голос Верби?!

Пригоди Кречета у цивільному житті – це своєрідний путівник для всіх: і тих, хто повертається з фронту, і для тих, хто чекає.

Серіал знятий у жанрі драмеді, що дає можливість говорити легко про складне. Тут, як у справжньому житті, є і драма, і цінність бойового братерства, і сила чорного гумору, яким «дихають» історії військових. Цей гумор – не розвага, а рятівне коло, що допомагає не здаватися та дозволяє сміятися навіть крізь сльози. 8-серійний проєкт допоможе країні відверто поговорити про своє та здолати цей шлях додому разом.

«Повернення» – це історія не про війну, а про життя після, каже автор ідеї серіалу Дмитро Хрипун.

«Наш серіал про тих, хто повертається, і тих, хто чекає. Про кохання, дружбу, братерство та про ту саму надію, що не дає зупинитися. «Повернення» не намагається вчити чи моралізувати – серіал просто запрошує здолати шлях поруч із героями. А потім озирнутися на тих, хто поруч у реальному житті, та спитати: «Як ти?» Бо саме в єдності та можливості чути – наша сила», – пояснює Дмитро.

Це перший серіал, значна частина команди якого — люди з досвідом служби. Половина акторського складу проєкту – ветерани або військові (понад 70 людей). Воїни долучалися до роботи зі сценарієм, а також стали частиною виробничої команди: Starlight Media та продакшен Onset films започаткували спеціальну програму стажування для ветеранів, які хочуть спробувати себе у медійних професіях.

Усі вісім серій просочені гострим чорним гумором, який органічно виникає із ситуацій. Гумор тут — засіб виживання. За словами творців, це художній спосіб прийняти шокуючу реальність і не дати їй зламати головного героя.

«Мені справді сподобався сценарій: ми не посипаємо, звісно, голову попелом, не ліземо в депресію. Там і гумор є. Але це жорстка історія з непростим реальним поверненням, з ПТСР, із втратою друзів, втратою кінцівки. Головний герой за сюжетом на протезі, я також на протезі. І ми показуємо людям, що так, ми сильні, ми веселі, у нас класний гумор, але ми ось так повертаємось», – говорить ветеран, громадський активіст та один із головних героїв серіалу Олег Симороз.

Прем'єра серіалу запланована на лютий 2026 року, але ви можете вже сьогодні зануритися в цю історію у першому тизері.

У межах кампанії на глядачів чекають передпокази, диджитальна активність, ефірна підтримка, а також корисний супровідний контент: поради для суспільства щодо комунікації з ветеранами та важлива інформація для розуміння шляху їхнього повернення.

