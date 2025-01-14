Наталка Денисенко поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть структурувати дні та бути більш продуктивними

Як все встигати? Поради з тайм-менеджменту від Наталки Денисенко.

Здається, що в неї ніколи не закінчується енергія. Вона встигає все і всюди та робить це на шаленому позитиві. Йдеться про українську акторку кіно та серіалів, яку побачите цієї весни в ефірі Нового каналу в «Будиночку на щастя», Наталку Денисенко.

Як їй вдається все встигати?

Найцінніший ресурс – це не гроші, а час. Його неможливо купити. Тож я завжди намагаюся все чітко розплановувати, – каже зірка. – Планування – це моє улюблене заняття з дитинства. Знаєте, інколи здається, що я – людина-планер. Останнім часом графік став максимально чіткий. Розписую все: 6:00 – підйом і зарядка, 6:15 – душ, 6:30 – сніданок… І на всі ці пункти я ставлю будильники. Щоб точно нічого не забути і все встигнути. Дисципліна – найголовніше. Я вважаю, щоб бути успішною людиною, потрібно не просто чітко розуміти, до чого і для чого ти йдеш, а й спланувати шлях.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

Окрім дрібного планування на щодень, Наталка пише задачі та цілі на глобальніші терміни.

Я знаю, що робитиму за пів року. Ну, приблизно, звісно, але розписано, в який місяць що має бути, – говорить акторка. – Звичка розплановувати все на тиждень наперед теж дуже давно. Класна порада – переглядати це планування на початку тижня і потім щодня – справи на два дні наперед та корегувати зайнятість.

Аби встигати все, потрібно чимось жертвувати. Денисенко в такі моменти скорочує час сну та час, який проводить з рідними.

Я вважаю, що дуже грішу, й так не можна робити, але іноді, аби втілити всі робочі справи, доводиться менше бути з близькими. Останній рік почала просто вписувати у графік «день з сином». І намагаюся на цей день більше нічого не планувати, – ділиться знаменитість. – Буває, що пропонують щось цікаве, і я готова пожертвувати пів дня. Але потім розумію, що це тоді не життя… Сім’я не має бути просто картинкою, їй треба приділяти час і всього себе.

Акторка Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Щоб встигати все, Наталка розвиває мультизадачність.

Хоча психологи та коучі кажуть, що не можна одночасно робити кілька справ, я цього не дотримуюся. Навіть зараз даю цей коментар і обідаю, – з усмішкою говорить Наталка. – Можу також записувати інтерв’ю, коли їду в заторах. Або готувати вечерю, слухати одним вухом синочка і ще паралельно відписувати в робочий чат піарникам. Це мені дається і, відчуваю, що допомагає ставати ще успішнішою.

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