МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 – хто переміг у проєкті
Хто став переможцем шоу МастерШеф 14 сезон? Названо ім'я переможця 2024 року проєкту МастерШеф 14 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 14 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.
Тому у суперфіналі реаліті «МастерШеф 14 сезон» за звання переможця боролись такі претенденти – Настя і Наталка. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможниці. Тож переможницею проєкту «МастерШеф 14 сезон» стала Наталка Нікішина. Вітаємо!