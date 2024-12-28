МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 – хто переміг у проєкті

28 грудня 2024 23:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 – хто переміг у проєкті
МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024
Пресслужба каналу СТБ

Хто став переможцем шоу МастерШеф 14 сезон? Названо ім'я переможця 2024 року проєкту МастерШеф 14 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 14 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.

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Двоє суперфіналістів «МастерШеф 14 сезон» були визначені – це Настя і Наталка. Ще двоє – Аннет та Крістіна – змагались за своє місце у суперфіналі. Завдання, звісно, було рівня переможця! На жаль, ні Крістіна, ні Аннет не впорались із конкурсом. Судді вирішили, що за крок до суперфіналу вони мають покинути шоу.

Тому у суперфіналі реаліті «МастерШеф 14 сезон» за звання переможця боролись такі претенденти – Настя і Наталка. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможниці. Тож переможницею проєкту «МастерШеф 14 сезон» стала Наталка Нікішина. Вітаємо!

Наталка Нікішина - переможниця МастерШеф 14 сезон / instagram.com/masterchefstb

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