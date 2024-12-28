МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 – хто переміг у проєкті Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024 Пресслужба каналу СТБ

Хто став переможцем шоу МастерШеф 14 сезон? Названо ім'я переможця 2024 року проєкту МастерШеф 14 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 14 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.