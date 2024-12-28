МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
28 грудня 2024 19:31
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
instagram.com/masterchefstb
28.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 18 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 18 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 28.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: найсильніші кулінари-аматори сезону на фінішній прямій! Вже цього випуску стане відоме ім'я переможця! Перед тим на фіналістів чекають останні випробування. Учасники об'єднаються в пари, але стануть не командою, а справжніми суперниками. Лише один кулінар з пари потрапить у грандіозний суперфінал, відтак – мають приготувати страви, які затьмарять приготування суперників! Далі на суперфіналістів чекатиме останнє випробування сезону! Якими концепціями вони вражатимуть цього разу та хто стане переможцем? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024.
18 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 5 січня на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.