МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн

28 грудня 2024 19:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
instagram.com/masterchefstb

28.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 18 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 18 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 28.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХолостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: найсильніші кулінари-аматори сезону на фінішній прямій! Вже цього випуску стане відоме ім'я переможця! Перед тим на фіналістів чекають останні випробування. Учасники об'єднаються в пари, але стануть не командою, а справжніми суперниками. Лише один кулінар з пари потрапить у грандіозний суперфінал, відтак – мають приготувати страви, які затьмарять приготування суперників! Далі на суперфіналістів чекатиме останнє випробування сезону! Якими концепціями вони вражатимуть цього разу та хто стане переможцем? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024.

18 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 5 січня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф телешоу телешоу онлайн відео телешоу 2024 МастерШеф 14 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024
Новини

МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024
ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер
Анонси на ТВ

ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер
Символізм золотих каблучок: сяйво сонця, вічність, розкіш і гламур
Lifestyle

Символізм золотих каблучок: сяйво сонця, вічність, розкіш і гламур
Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
Новини

Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024

Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024
Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

Популярне відео

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 20.12.2024

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 20.12.2024
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн

МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK