МастерШеф 14 сезон 17 випуск від 21.12.2024 дивитися онлайн
22 грудня 2024 12:39
МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024
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21.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 17 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 21.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
МастерШеф 14 сезон: лише декілька кроків відділяють аматорів від найочікуванішого етапу сезону, саме тому кожна помилка коштуватиме участі в проєкті. Цього тижня на кожному конкурсі прощатимуться з одним учасником, відтак – лише найсильніші отримають квиток у фінал. Перший конкурс складатиметься з трьох етапів – трьох класичних страв, які вимагають точності у дотриманні усіх рецептур. Чи засвоїли аматори знання класики? Якими стравами судді перевірятимуть кулінарів? Та хто покине проєкт за крок до фіналу? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 17 випуск від 21.12.2024.
17 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 29 грудня на нашому сайті TV.UA.
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