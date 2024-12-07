МастерШеф 14 сезон 14 і 15 випуски від 30.11.2024 та 07.12.2024 дивитися онлайн
30.11.2024 та 07.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшли 14 і 15 випуски 14 сезону шоу МастерШеф. 14 і 15 випуски проєкту МастерШеф 14 сезон від 30.11.2024 та 07.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
14 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн завтра на нашому сайті TV.UA.МастерШеф 14 сезон: цього тижня на найсильніших аматорів сезону чекатимуть нові випробування! Перший конкурс буде командним. Сьогодні в гості завітають відважні діти-волонтери та діти-герої, які постраждали від російської агресії. Попри свій юний вік вони виявляють силу духу та зрілість, допомагаючи захисникам України наближати нашу перемогу. Кожен з них має унікальну історію, і саме юних патріотів сьогодні годуватимуть аматори! А задання – створити справжнє свято на День Святого Миколая! Як атмосферне, так і кулінарне, а відтак – здивувати гостей найсмачнішими основними стравами та десертами. Чи впораються учасники? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 15 випуск від 07.12.2024.
15 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 15 грудня на нашому сайті TV.UA.
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