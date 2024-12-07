МастерШеф 14 сезон 14 і 15 випуски від 30.11.2024 та 07.12.2024 дивитися онлайн

7 грудня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 14 і 15 випуски від 30.11.2024 та 07.12.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 14 і 15 випуски онлайн
Пресслужба каналу СТБ

30.11.2024 та 07.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшли 14 і 15 випуски 14 сезону шоу МастерШеф. 14 і 15 випуски проєкту МастерШеф 14 сезон від 30.11.2024 та 07.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: тиждень для аматорів розпочнеться з командного конкурсу та справжнього кулінарного іспиту! На столах учасників чекатимуть славнозвісні коробки та сейфи під ними! У першому сейфі знаходитиметься страва-взірець, а завдання – з точністю відтворити страву за смаками та презентацією. Інгредієнти знаходитимуться в інших сейфах, а щоб їх відчинити… потрібно правильно відповісти на кулінарні запитання, які прописані на картках поруч. Ба більше, запитання стосуватимуться не лише професійних навичок, а й улюбленого проєкту! Чи впораються учасники? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 14 випуск від 30.11.2024.

14 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн завтра на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: цього тижня на найсильніших аматорів сезону чекатимуть нові випробування! Перший конкурс буде командним. Сьогодні в гості завітають відважні діти-волонтери та діти-герої, які постраждали від російської агресії. Попри свій юний вік вони виявляють силу духу та зрілість, допомагаючи захисникам України наближати нашу перемогу. Кожен з них має унікальну історію, і саме юних патріотів сьогодні годуватимуть аматори! А задання – створити справжнє свято на День Святого Миколая! Як атмосферне, так і кулінарне, а відтак – здивувати гостей найсмачнішими основними стравами та десертами. Чи впораються учасники? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 15 випуск від 07.12.2024.

15 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 15 грудня на нашому сайті TV.UA.

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