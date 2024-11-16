МастерШеф 14 сезон 13 випуск від 16.11.2024 дивитися онлайн
16 листопада 2024 23:21
МастерШеф 14 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 16.11.2024
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16.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 13 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 16.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Читайте такожДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизанаДивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: цього тижня на найсильніших аматорів сезону чекатимуть нові випробування! Напруга зростає, адже до фіналу лишається все менше часу. Перший конкурс тижня буде командним. На учасників чекатимуть дві страви однієї національної європейської кухні – Велика Британія та її сюрпризи. Кожна команда готуватиме по дві дуже різні страви, між якими все ж є зв'язок. Одну з них подавали на королівському весіллі, іншу – на весіллі у місцевого населення. У кожного учасника в команді буде свій робочий кухонний інструмент, процеси на кухні він має виконувати виключно цим інструментом. Використовувати девайси дозволяється лише за їх призначенням. Одночасно готувати можуть лише два учасники з команди, а хто саме – вирішує капітан. Чи впораються кулінари? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 13 випуск від 16.11.2024.
13 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться 25 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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