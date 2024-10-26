ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана

26 жовтня 2024 18:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана
ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 27 жовтня, о 22:00 в етері телеканалу СТБ у проєкті «ДНК. Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, глядачі побачать історію трьох друзів, які пройшли через жахи полону в Херсоні.

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На проєкт «ДНК. Свої» звернулися троє друзів – Роман, Антон та Микита. Вони познайомилися за трагічних обставин навесні 2022 року. Тоді їх за проукраїнську позицію окупанти відправили до ізолятора тимчасового утримання при обласному главку поліції. Відтоді хлопців об'єднують спільні болісні спогади про полон, у якому вони пережили справжнє пекло. Наймолодший із них, Микита, й досі не може оговтатися після психологічного зламу, він досі боїться вільно виходити на вулицю.

У студію друзів привело спільне бажання – відшукати своїх близьких, з якими доля розлучила у найтемніші часи, коли вони пройшли через жахіття Херсонського ІТТ. Більшість їхніх рідних і друзів, як і вони самі, зазнали важких випробувань під час полону, але зв'язок із ними безнадійно втрачений. Окрім цього, хлопці прагнуть з’ясувати долю свого земляка – партизана на ім’я Сергій, який, за чутками, майже оглух і осліп у катівнях Херсона. Є підозра, що його вивезли на тимчасово окуповану територію, і він досі перебуває в неволі.

Проєкт «ДНК. Свої» провів власне розслідування і дізнався, що Сергій, на щастя, живий. Журналісти встановили його точне місце перебування та організували ризиковану операцію з його визволення.

Якою буде зустріч трьох колишніх бранців ІТТ, коли вони знову побачать один одного після пережитих випробувань? Чи всі ті, кого вони шукають, змогли вижити після полону? І чи зможе мати Сергія нарешті обійняти свого сина-партизана?

Дивіться вже цієї неділі, 27 жовтня, о 22:00 у девʼятому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.

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