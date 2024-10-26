ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана
Цієї неділі, 27 жовтня, о 22:00 в етері телеканалу СТБ у проєкті «ДНК. Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, глядачі побачать історію трьох друзів, які пройшли через жахи полону в Херсоні.
У студію друзів привело спільне бажання – відшукати своїх близьких, з якими доля розлучила у найтемніші часи, коли вони пройшли через жахіття Херсонського ІТТ. Більшість їхніх рідних і друзів, як і вони самі, зазнали важких випробувань під час полону, але зв'язок із ними безнадійно втрачений. Окрім цього, хлопці прагнуть з’ясувати долю свого земляка – партизана на ім’я Сергій, який, за чутками, майже оглух і осліп у катівнях Херсона. Є підозра, що його вивезли на тимчасово окуповану територію, і він досі перебуває в неволі.
Проєкт «ДНК. Свої» провів власне розслідування і дізнався, що Сергій, на щастя, живий. Журналісти встановили його точне місце перебування та організували ризиковану операцію з його визволення.
Якою буде зустріч трьох колишніх бранців ІТТ, коли вони знову побачать один одного після пережитих випробувань? Чи всі ті, кого вони шукають, змогли вижити після полону? І чи зможе мати Сергія нарешті обійняти свого сина-партизана?
Дивіться вже цієї неділі, 27 жовтня, о 22:00 у девʼятому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.