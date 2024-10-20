ДНК. Свої 4 сезон 5 випуск від 29.09.2024 дивитися онлайн

20 жовтня 2024 12:41 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 5 випуск від 29.09.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

29 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 5 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 29.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: глядачі побачать  продовження історії пошуків біологічної родини переселенця з Рубіжного – кондитера Олега Свілогузова, який вже був у нашій студії у першому сезоні «ДНК.Свої» (програма мала назву «Кондитер з Рубіжного»).

З початком великої війни Олег, який зараз живе на Франківщині, втратив рідну домівку, своїх прийомних батьків, з якими був дуже близький,  і ледь не загинув сам, отримавши важкі поранення в результаті ворожого обстрілу. Півтора роки тому Олег, який на той час мешкав у прихистку,  розшукував в нашій студії своїх рятівників, а також – загублений в евакуаційному потягу молитвослов неньки. 
Як виявилося, під час дороги у тій маленькій книжечці ще жива старенька записала ім’я його рідної матері, котра ніби лишила Олега немовлям у пологовому. Чоловік розповів про те, що  він прийомний, знав довгі роки, але на пошуки рідних наважився лише після того, як жахливо втратив усіх СВОЇХ.

Тож не пропустіть! Якими будуть результати розслідування рідні Олега, на які він чекав увесь цей час? Ким йому доводяться дві жінки з різних куточків країни, які також приїдуть до нашої студії? Невже біологічна мати чоловіка усе життя вважала його….мертвим? І що покаже доленосний тест ДНК? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 5 випуск від 29.09.2024.

5 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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