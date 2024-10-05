ДНК. Свої 4 сезон 4 випуск від 22.09.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: у цьому випуску глядачі побачать історію шістьох дітей з Одещини та їхнього батька Руслана. Вони звернулися на проєкт з проханням розшукати матір, яка два місяці тому вийшла з дому їм за морозивом і не повернулася. Пізніше у TikTok з’явилася світлина зниклої жінки у військовій формі. То невже багатодітна матір Людмила пішла на фронт? Чи причина в тому, що вона знайшла собі іншого чоловіка? Невже насправді вона просто втекла від чоловіка-деспота? Команда проєкту ДНК. Свої розшукає жінку на Донеччині, у студії вона відкриє приголомшливу правду про все та вперше за 2 місяці обійме своїх дітей. А також – хто є біологічним батьком її усіх шістьох дітей? Руслан, чи хтось інший? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 4 випуск від 22.09.2024.
4 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.