ДНК. Свої 4 сезон 4 випуск від 22.09.2024 дивитися онлайн

5 жовтня 2024 14:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 4 випуск від 22.09.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.09.2024
instagram.com/t.vysotska

22 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 4 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 22.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: у цьому випуску глядачі побачать історію шістьох дітей з Одещини та їхнього батька Руслана. Вони звернулися на проєкт з проханням розшукати матір, яка два місяці тому вийшла з дому їм за морозивом і не повернулася. Пізніше у TikTok з’явилася світлина зниклої жінки у військовій формі. То невже багатодітна матір Людмила пішла на фронт? Чи причина в тому, що вона знайшла собі іншого чоловіка? Невже насправді вона просто втекла від чоловіка-деспота? Команда проєкту ДНК. Свої розшукає жінку на Донеччині, у студії вона відкриє приголомшливу правду про все та вперше за 2 місяці обійме своїх дітей. А також – хто є біологічним батьком її усіх шістьох дітей? Руслан, чи хтось інший? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 4 випуск від 22.09.2024.

4 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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