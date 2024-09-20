ДНК. Свої 4 сезон: Війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого
Цієї неділі, 22 вересня о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ українці побачать драматичну історію, де у центрі подій — долі людей, які опинилися на роздоріжжі через складні життєві обставини.
До проєкту звернулася родина з Одещини. Шестеро дітей та батько Руслан просять розшукати їхню матір Людмилу, яка два місяці тому вийшла з дому по морозиво для дітей і не повернулася. Самостійні пошуки Руслана не дали результатів, але нещодавно в соціальній мережі TikTok він випадково побачив фото Людмили у військовій формі. Це викликало багато запитань у чоловіка: чи могла багатодітна мати піти на фронт, покинувши дітей? Або ж у її зникненні є інша причина – наприклад, нові стосунки з іншим чоловіком?
У студії проєкту з’явиться ще один герой – 8-річний Захар, який шукає зниклого безвісти батька-військового. Для нього це не просто пошук рідної людини – це шанс отримати надію на майбутнє і повернути сімейні зв’язки.
Дивіться вже цієї неділі, 22 вересня о 22:00 у четвертому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.