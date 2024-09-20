ДНК. Свої 4 сезон: Війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого

20 вересня 2024 11:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон: Війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого
ДНК. Свої 4 сезон: Війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 22 вересня о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ українці побачать драматичну історію, де у центрі подій — долі людей, які опинилися на роздоріжжі через складні життєві обставини.

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Ведуча проєкту Тетяна Висоцька разом із командою фахівців допомагає героям “ДНК.Свої” знайти відповіді на болючі питання, а глядачі стають свідками зворушливих та важливих моментів, які здатні кардинально змінити життя. 

До проєкту звернулася родина з Одещини. Шестеро дітей та  батько Руслан просять розшукати їхню матір Людмилу, яка два місяці тому вийшла з дому по морозиво для дітей і не повернулася. Самостійні пошуки Руслана не дали результатів, але нещодавно в соціальній мережі TikTok він випадково побачив фото Людмили у військовій формі. Це викликало багато запитань у чоловіка: чи могла багатодітна мати піти на фронт, покинувши дітей? Або ж у її зникненні є інша причина – наприклад, нові стосунки з іншим чоловіком? 

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Команда проєкту допоможе Руслану та дітям знайти відповіді на ці питання. Пошуки приведуть команду на Донеччину, де вони зустрінуть Людмилу, яка вперше за два місяці відкриє приголомшливу правду про те, що насправді сталося. 

У студії проєкту з’явиться ще один герой – 8-річний Захар, який шукає зниклого безвісти батька-військового. Для нього це не просто пошук рідної людини – це шанс отримати надію на майбутнє і повернути сімейні зв’язки.

Дивіться вже цієї неділі, 22 вересня о 22:00 у четвертому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.

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