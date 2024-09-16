Леся Нікітюк розповіла, як правильно дякувати нашим воїнам

У новому епізоді інтелектуально-розважального шоу «єПитання» українські телеведучі зіграють з ветеранами війни.

Сезон осінніх прем’єр на Новому каналі в розпалі! З понеділка по четвер о 20:00 в ефірі телеканалу – нові ігри та нові перемоги. Новий пропонує українцям трішки перезарядитися та підзарядитися у непростий для всіх час. Але також, звісно, нагадує про головне – безперервну боротьбу з ворогом.

На цьому наголосила ведуча «єПитання» та «Хто зверху?» Леся Нікітюк.

На жодному каналі в світі раніше такого не було, щоб розважальний формат піднімав серйозні теми, як зараз це робимо ми. Оскільки на Новому немає новин та інформаційних програм, ми з командою додали актуальні теми в розважальні проєкти, – каже Леся Нікітюк. – Говорити про війну та волонтерство зараз потрібно всюди. Ми не маємо права про це забувати. Тож попри те, що гості приходять на гру розслабитись, а глядачі дивляться, щоб трохи зарядитися позитивними емоціями, ми все одно нагадуємо про головне – повномасштабну війну. Я намагаюся постійно доносити важливі меседжі.

Леся Нікітюк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Так, вже другий рік поспіль серед учасників «єПитання» – ветерани та ветеранки. У цьому сезоні їх побачите аж у двох випусках. Один з них буде в ефірі Нового каналу вже сьогодні, 16 вересня.

Разом із захисниками ми не лише граємо, а й говоримо про важливі для всього суспільства речі. Наприклад, як правильно подякувати нашим воїнам? Як зробити так, щоб наші питання чи вислови не ранили людину з досвідом служби? Ми разом із нашими учасниками нагадуємо, що ветерани та ветеранки бувають абсолютно різними – за зовнішністю, віком, досвідом. Це важлива частина протидії помилковим стереотипам, які часто приживаються у суспільстві, – говорить ведуча. – У четвертому епізоді шоу, наприклад, ви побачите Олександра Швачку – ветерана, ведучого телеканалу ICTV. Досвід взаємодії з ним ще раз нагадав, що головне – бачити людину, її досвід, навички, а не фокусуватися на інвалідності. Олександр – людина з протезом. Проте саме він під час зйомок допомагав мені зрозуміти, як краще виконувати фізичні вправи під час тренувань. Бо Саша багато займається спортом і підтримує тему адаптивного спорту, реабілітації через фізичні активності для ветеранів, які зазнали травм внаслідок служби. Одним словом, обов’язково приєднуйтесь до ефіру!

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