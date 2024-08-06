Поліна Фролова розповіла про підготовку до зйомок другого сезону ситкому «Голова»

6 серпня 2024 11:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Поліна Фролова розповіла про підготовку до зйомок другого сезону ситкому «Голова»
Акторка Поліна Фролова
Пресслужба Нового каналу

Акторка з молодіжного ситкому «Голова» Поліна Фролова розповіла про другий сезон «Голови».

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Завжди цікаво зазирнути за лаштунки улюбленого проєкту. А чи замислювалися ви колись, як відбувається підготовка до знімального процесу? Копнути ще глибше пропонуємо разом із зіркою серіалу «Голова», другий сезон якого зараз в активній фазі зйомок, а восени стартує на Новому каналі, Поліною Фроловою. 

З чого починається новий сезон? З новини про те, що він взагалі відбудеться. Це супроводжується шаленою радістю, – з усмішкою коментує акторка. – Наступний крок – надсилають сценарій. Ти його читаєш, вникаєш в історію, обов’язково дивуєшся. Бо після завершення першого сезону точно замислюєшся, що ж може бути далі. Скажу чесно, я настільки зжилася зі своєю Міланою, що не просто думала про продовження, а навіть робила собі нотатки з ідеями, яким воно буде. Розповім про одну з них. Це не спойлер, бо в другий сезон ідею не взяли. Я уявляла епізод, як Мілана дивиться відео, де вбивають русню, і заряджається цим. Вона ж, за сценарієм, фанатка горорів. Чому ні? (Сміється.)

Акторка Поліна Фролова / Пресслужба Нового каналу

Поля Фролова розповідає, що в деяких серіалах акторам дозволяють вносити правки у сценарій, а в інших просять йти суто за написаним.

У першому сезоні ми не пропонували щось своє до зйомок, але додавали фішечки вже під час знімального процесу. Коли починали відчувати персонажа, його дії в той чи інший момент, змінювали щось на ходу. Думаю, так буде і в другому сезоні. Наші сценарист та режисер ідуть назустріч, – ділиться Поліна. – В мене є корисна професійна звичка: я завжди роздруковую сценарій перед зйомками та роблю багато нотаток ручкою. Типу «внутрішній монолог»: що в цю репліку треба вкласти, про що Мілана думає в той момент… Цікавий і важливий факт! До ролі я завжди готуюсь зі своїм хлопцем, адже він в мене за освітою режисер-сценарист. І, до речі, багато фішечок Мілани, та й інших персонажів, у першому сезоні придумав саме він. А ще цікавий факт, що пописаний сценарій першого сезону я бережу. Можливо, колись розіграю його на благодійному аукціоні.

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Ну, і як оминути б’юті-підготовку до зйомок?

Я намагаюся завжди тримати себе у формі. Ніколи не знаєш, коли надійде пропозиція на якийсь проєкт. Але взагалі є звичка за пару тижнів до зйомок активніше займатися спортом. Це навіть не так для зовнішнього вигляду, як для того, аби акумулювати внутрішні сили й почуватися більш заведеною і зібраною, – говорить акторка. – Та якщо говорити про особливості підготовки до ролі Мілани з «Голови», то вона мене зупинила, наприклад, у фарбуванні волосся. Хотіла змінити колір, але щойно дізналася, що зйомки такі відбудуться, то відкинула ту ідею і трималась образу.

Нагадаємо, 

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